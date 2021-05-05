Госсекретарь США обсудил Россию и Украину с главой МИД Франции

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили Россию и Украину в ходе встречи в кулуарах саммита главы МИД стран Группы семи (G7). Об этом сообщает американский Госдепартамент.

«Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции», – указано в сообщении.

Кроме того, они затронули вопросы долгосрочной безопасности в Чаде после смерти президента страны Идриса Деби, обязались поддержать мирное урегулирование конфликта в Камеруне и выразили обеспокоенность отсутствием подвижек в реформах в Ливане.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи потратили полтора часа на обсуждение России. При этом на дискуссии по вопросам, связанным с Россией, было потрачено в три раза больше времени, чем на вопросы, связанные с Афганистаном, Сирией, Ливией и Мьянмой по отдельности.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).