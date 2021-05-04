В Раде обвинили власти в краже Дня Победы

Государственная политика на Украине преследует целью украсть у народа День Победы, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом пишет РИА «Новости».

«В нашей стране по-прежнему есть государственный праздник День Победы 9 мая. Для того, чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая», — сказал Бужанский.

Он призвал ответить себе на вопрос, «с кем вы конкретно собрались примиряться?». По словам депутата, 8 мая — фальшивая дата.

«Я, народный депутат Украины Максим Бужанский, 25 мажоритарный округ, Днепр, говорю: государственная политика в этом историческом вопросе - это фальшивка», — заключил Бужанский.

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