В Чехии допустили приостановку дела по Врбетице

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что уголовное дело по расследованию взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых. Об этом пишет ТАСС.

Чешские власти подозревают в причастности к происшествию двух россиян.

«Существует только одна версия расследования.. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых», — сказал Земан.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.