Бельгийский фермер случайно передвинул французскую границу

Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией, изменив местоположение пограничного камня. Об этом сообщили в Би-би-си.

Местный историк прогуливался по лесу и заметил, что камень, который обозначал границу между Францией и Бельгией, был сдвинут на 2,29 метра на французскую территорию. Выяснилось, что камень переставил фермер из Бельгии, чтобы его трактор мог свободно проехать.

«Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея», — приводятся слова мэра бельгийской деревни Эркелиннес Давида Лаво.

Бельгийские власти уже связались с фермером и попросили вернуть камень на первоначальное место. Если этого не будет сделано, то дело попадет в Министерство иностранных дел Бельгии, что может спровоцировать созыв франко-бельгийской пограничной комиссии. Последний раз ее созывали в 1930 году.

Франция и Бельгия имеют общую границу длиной в 620 км. Она была определена Кортрейкским договором в 1820 году. Линию обозначили камнями, которые до сих пор остаются на этих местах.