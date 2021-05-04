Правительство Мексики и Гватемалы принесло извинения народу майя

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Global Look Press

Президент Мексиканский Соединенных Штатов Андреас Мануэль Лопес Обрадор и президент Гватемальской республики Алехандро Джамматтеи провели совместную торжественную церемонию, на которой руководство этих стран принесло официальные извинения народу майя за причиненный за время испанской колонизации вред и дискриминацию, сообщает ТАСС.

«Здесь, в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению, мы приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями во время конкисты, за три века колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики», — заявил Обрадор.

Цивилизация майя существовала на территории таких стран, как Белиз, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, а также на территории южных регионов Мексики. С началом испанской колонизации Латинской Америки — Конкисты — цивилизация майя пришла в упадок. На данный момент, этот народ живет во всех перечисленных выше странах и насчитывает до 5 млн человек.

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