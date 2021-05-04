Квартиру адвоката Трампа обыскало ФБР

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов провели в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа «Руди» Джулиани, сообщает телеканал Fox News.

Сам Джулиани назвал этот обыск «бесконтрольным», проведенным в попытке «подставить» хозяина квартиры. В ходе обыска, федеральные агенты вынесли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику.

«Обычно человек, который был бывшим помощником прокурора США, прокурором США, мэром, заместителем генерального прокурора, обычно получает повестку в суд, а не внезапный обыск в его доме», — рассказал Джулиани.

По его словам, федеральные агенты прибыли в его квартиру в 6 часов утра.

«Единственные адвокаты, на которых они совершают набеги — это юристы Дональда Трампа. Я не могу вспомнить другого юриста, на которого совершали набеги, кроме адвокатов Трампа. Трамп находится в особой категории, потому что у него нет конституционных прав», — считает Джулиани.

Руди Джулиани предъявили подозрение в нарушении американского Закона о регистрации иностранных агентов, по версии ФБР он не зарегистрировался в качестве иностранного агента от имени неназванного украинского чиновника.

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