В Евросоюзе выразили протест на объявление РФ восьми человек персонами нон гранта

Евросоюз выразил протест российскому постоянному представителю из-за введения Москвой санкций против восьми граждан ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Брюсселя.

«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», — говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе выразили озабоченность тем, как действия Москвы скажутся на отношениях с Брюсселем.

До этого постоянный представитель России при Евросоюзе в Брюсселе был вызван в ЕС.

Ранее в МИД России обнародовали список граждан ЕС, которым теперь нельзя приехать в РФ. Данный перечень стал ответом на введенные 2 и 22 марта Советом Евросоюза ограничения против шести россиян, уточняли в внешнеполитическом ведомстве.