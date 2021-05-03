Генпрокуратура Армении возбудила дело о двойном гражданстве президента

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в рамках расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом написал на своей своей странице в Facebook председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

По его словам, 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента, однако специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело.

«Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК («Фальсификация, сбыт или использование документов»)», — говорится в посте Зограбяна.

Ранее адвокаты подали иск в специальную следственную службу, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. Согласно законодательству Армении, кандидат на пост президента должен иметь только армянское гражданство в течение последних шести лет. Саркисян занял пост главы государства в марте 2018 года, однако шесть лет с момента отказа от второго гражданства тогда еще не истекли.