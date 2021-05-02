Глава МИД Британии предложил G7 вместе бороться с «российской пропагандой»

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Доминик Рааб Доминик Рааб
Доминик Рааб
Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что представители стран G7 рассмотрят возможность создания механизма быстрого реагирования «для противодействия российской пропаганде и дезинформации». Об этом сообщает Reuters.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, на это нужно реагировать не по отдельности, а всем вместе, предоставляя опровержения и рассказывая правду жителям наших стран, а также гражданам России, Китая и всего мира», — сказал он.

Британский министр считает, что Россия и Китай в медийном пространстве «пытаются сеять недоверие» в отношении западных стран, например распространяя дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Рааб дал интервью агентству Reuters в преддверии первой за два года очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. В ней примут участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также в мероприятии примут участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).