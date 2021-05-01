Володин призвал правительство и ЦБ услышать просьбы россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство и Центробанк услышать просьбы россиян. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он рассказал о вопросах, затронутых в ходе его поездки в Саратов, включая беседу с ветераном труда Анной Александровной, видеозапись которой активно обсуждалась в СМИ.

«Коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные», — написал Володин.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин побывал с рабочим визитом в Саратове. На улице депутат встретился с местной 90-летней жительницей. Пенсионерка Анна Александровна пожаловалась спикеру на высокий уровень инфляции. Кроме того, она упомянула скачок цен на продукты. В ответ на жалобу политик пообещал обратить внимание на данные проблемы.