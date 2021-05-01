Посол России вызван в МИД Швеции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Отмечается, что вызов посла связан с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников.

Ранее Россия ввела ответные санкции против Евросоюза.

В том числе под санкции попала Оса Скотт — глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.