Посол России вызван в МИД Швеции
Ольга Якушева
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Посол России вызван в МИД Швеции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
Отмечается, что вызов посла связан с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников.
Ранее Россия ввела ответные санкции против Евросоюза.
В том числе под санкции попала Оса Скотт — глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.
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