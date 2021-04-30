Песков прокомментировал остановку посольством США выдачу виз россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал ситуацию с отказом посольства США в Москве выдавать визы.

Единицы россиян могли в течение последнего года, их просто невозможно было получить. Нужно смотреть на первопричину ситуации, которая складывается в наших отношениях, очевидным становится то, что предтеча - недружественные действия США», — сказал представитель Кремля.

Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», — говорилось в сообщении американского посольства.