КГБ Белоруссии назвал обвиняемых по делу о госперевороте

В Белоруссии 9 человек обвиняются в попытке устроить переворот в республике (ч.1 ст.357 УК Белоруссии «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»). Об этом сообщает госагентство «БелТА» со ссылкой на официального представителя Комитета государственной безопасности Андрея Яроша.

По его словам, в настоящее время Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович содержатся в следственном изоляторе КГБ.

В отношении еще пятерых человек — Дмитрия Щигельского, Александра Перепечко, Павла Кулаженко, Виталия Макаренко и Игоря Макара — генеральная прокуратура страны заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, как отметил Ярош, следственное управление КГБ направило просьбу об оказании правовой помощи в компетентные учреждения юстиции США, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов дела, произвести их допросы и тд.

Кроме того, белорусская сторона попросила экстрадировать обвиняемых в Белоруссию.

Аналогичные поручения в отношении Макара и Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно, уточнил Ярош.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подозревают зарубежное государство в причастности к попыткам устроить государственный переворот в Белоруссии и совершить нападение на лидера республики Александра Лукашенко.