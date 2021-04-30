Журова: Действия США в отношении РФ направлены против людей, а не правительства

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана... Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана...
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана...
РИА Новости

Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова прокомментировала прекращение выдачи недипломатических виз США россиянам. Депутат считает, что в первую очередь от таких действий пострадает американская сторона.

«Обычно мы отвечаем всегда зеркально. Эти действия направлены явно не на Правительство, а на людей, визы туристические — на себя же они это направляют. У нас американцев, приезжающих в Россию и оставляющих деньги, как туристы, значительно меньше, чем россиян, кто едет туда. При этом они каждый раз говорят про потепление отношений, говорят одно, а делают другое. Думаю, наш МИД отреагирует соответствующе их действиям. Первыми такие действия мы никогда не совершаем», — отметила первый зампред комитета ГД по международным делам.

Посольство США в Москве с 12 мая сократит перечень оказываемых консульских услуг. Прекращается выдача туристических виз для россиян. Исключение составят только дипломатические и иммиграционные поездки. При этом сократится численность самой дипмиссии в Москве на 75%. Посольство будет предоставлять консульские услуги только гражданам США в неотложных случаях. В дипмиссии это объяснили решением российских властей запретить представительству США в РФ нанимать иностранцев.