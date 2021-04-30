На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка

В управлении внутренних дел Баткенской области заявили о том, что в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном снова началась перестрелка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, стрельба ведется около часа.

Ранее представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко заявил о том, что россияне не входят в число пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свои соболезнования родственникам погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, а также пообещал помощь пострадавшим.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.