Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов

В возрасте 73 лет умер Алексей Беспаликов — бывший спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010-2014 годах. Об этом сообщило правительство региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким умершего. По словам политика, Беспаликов был мудрым, справедливым, ответственным, надежным специалистом и человеком, который любил своей регион и родной город Новосибирск, и всю свою жизнь посвятил их развитию.

Алексей Акимович Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году он окончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика».

В апреле 1992 года Беспаликов занял должность замдиректора департамента мэра Новосибирска, в февраля 1994 года стал начальником контрольно-аналитического управления мэрии Новосибирска. С января 2002 года – заместитель главы администрации, с декабря 2003 года – первый заместитель главы администрации Новосибирской области.

В декабре 2005 года стал председателем Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 года – представителем Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области, он был членом комитета по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. При жизни получил множество государственных наград, в том числе Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), Орден Почета (2008).