Депутат заявил об угрозах губернатора Коми

Депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что после того, как он подверг критике доклад правительства республики Коми за 2020 год, глава региона Владимир Уйба стал угрожать ему расправой. Об этом депутат рассказал в Telegram-канале «Новая республика».

Так, по словам Михайлова, губернатор предложил ему выйти из здания Горсовета для драки.

Также депутат сделал аудиозапись, на которой, по его словам, записан разговор с Уйбой.

«Очевидно, что человек с такой лексикой, такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако, принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью», — заявил Михайлов.

Он добавил, что намерен обратиться в полицию.

Владимир Уйба был избран губернатором республики Коми в сентябре 2020 года. До этого занимал пост заместителя министра здравоохранения России, в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.