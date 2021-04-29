Спикер Рады осудил марш неонацистов в центре Киева

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе брифинга для журналистов выступил с неодобрением участников марша, который провели ультраправые радикалы в центре Киева по случаю годовщины формирования нацистской дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает телеканал «Рада».

По его словам, пропаганда «войск вермахта» на территории Украины не добавляет имиджа ни внутри страны, ни за границей.

«Отношусь плохо. <...> Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне», — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, популяризация в стране войск СС, в частности дивизии «Галичина» является неправильной.

Также Разумков отметил, что украинским властям необходимо принять решение по данной ситуации в рамках законодательства страны.

Ранее в центре Киева украинские националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

До этого окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.