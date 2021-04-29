В Госдуме призвали Киргизию и Таджикистан к миру

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников призвал Киргизию и Таджикистан к мирному урегулированию конфликта. Депутат заявил «Газете.Ru», что вмешиваться в ситуацию на границе двух стран не стоит, и выразил надежду, что ситуация разрешится при помощи переговоров.

«Призвать к миру всегда стоит даже в рамках той организации, в которой мы состоим все вместе. Но, естественно, вмешиваться мы не имеем права и не должны. Но призвать и содействовать всяческому урегулированию — да. Учитывая, что совсем недавно они договорились об урегулировании конфликта, но потом под давлением общественности снова разгорелся вновь. Конечно, его нужно продолжать не с помощью заявлений и тем более военной техники, а договариваться дальше. Теперь уже можно это делать легитимной власти Кыргызстана, которые выбрали. В любом случае стоит решить эти вопросы только с помощью переговоров», — отметил председатель комитета по делам СНГ.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась днем ранее. Конфликт разгорелся между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. После чего в пограничном районе начались столкновения между военными двух стран. Минздрав Киргизии сообщает о двух погибших и 26 пострадавших, со стороны Таджикистана заявляют о девяти раненых. По данным СМИ, из зоны конфликта с киргизской стороны эвакуировали около 850 местных жителей.