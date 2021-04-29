Песков оценил позицию Чехии и Болгарии в дипломатическом скандале с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Чехии и Болгарии в отношении РФ вызывают исключительно непонимание, раздражение и желание увидеть изменение «шизофреничной позиции» данных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Большая игра».

По словам представителя Кремля, в России сейчас «достаточно энергично» реагируют на текущую ситуацию.

Кроме того, он добавил, что Праге и Софии необходимо начать понимать, что серьезные обвинения в адрес Москвы или любой другой страны не могут быть необоснованными, иначе «они автоматически девальвируются и бьют просто по самим этим государствам».

«Эти обвинения в адрес России — это чушь, это не имеет под собой никакой основы, это ложь. И мы категорически не приемлем подобные обвинения», — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что в данном случае «агрессивная европейская солидарность» не доминирует, и многие страны Евросоюза пытаются сбалансированно и трезво оценивать ситуацию, а также опираться на достоверные факты.

«Мы, конечно, отдаем себе отчет, что определенный лагерь младоевропейцев в Европейском союзе на протяжении многих лет демонстрирует весьма враждебный настрой в отношении России, но мы надеемся, что все-таки этот настрой будет балансироваться точкой зрения тех государств, которые составляют основу Евросоюза и которые все-таки склонны к более трезвому анализу», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день Москва не стремится к разрушению отношений с Европейским союзом, подрывную работу ведет сам ЕС.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.