На Украине Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

Украинское издание depo.ua в своей публикации посоветовало президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму.

По мнению автора статьи, которая называется «Встреча в Ватикане (или где угодно): Как Зеленский может переиграть Путина», в таком случае Зеленский мог бы заявить, что Крым — это Украина. Он считает, что рейтинг лидера страны, несмотря на скандал, в таком случае станет значительно выше, чем после введения санкций против депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Однако издание допускает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать нейтральную территорию для встречи.

В целом журналист выражает мнение, что от разговора Путина с Зеленским «дела не будет».

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.