Байден: США не стремятся к эскалации с Россией

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

Такое заявление политик сделал во время выступления в Конгрессе США.

При этом американский лидер заявил, что Соединенные Штаты обещают «последствия» за якобы вмешательство и хакерские атаки.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал Байден.

, но обещают последствия за действия Москвы.