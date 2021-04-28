Байден рассчитывает обсудить ситуацию вокруг Украины на встрече с Путиным

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о намерении американского лидера Джо Байдена обсудить ситуацию вокруг Украины на готовящейся встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салливана, предложение Байдена провести саммит с Россией в третьей стране летом этого года связано с тем, что глава США рассчитывает на «стабильные отношения» с Москвой.

Помощник президента США отметил, что на этой встрече «будет обсуждаться целый спектр вопросов», в том числе «суверенитет и территориальная целостность Украины».

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.