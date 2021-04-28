Фирма бизнесмена Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов

Фирма «Емко» болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов во время расследования взрывов на складах с боеприпасами, сообщает РИА «Новости».

Агентство пишет, что компания назвала «абсолютной ложью» данные прокуратуры о том, что боеприпасы были предназначены для экспорта, в том числе в Грузию. Также фирма заявляет, что взрыв на складе «ВМЗ-Сопот» в 2015 году не имеет никакого отношения к ее деятельности.

«Эту ложь легко установить с помощью существующих документов», — сказано в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Гебрев признал факт поставки вооружения на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил хранение боеприпасов на складах в чешском Врбетице.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.