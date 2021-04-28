Россия не вернется в формат G7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не будет присоединяться к G7, сообщает РИА «Новости».

«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день», — заявил Лавров.

По его словам, участники формата G7 делают заявления о нежелании звать Россию обратно «для пропагандирования своего решающего слова».

Формат G8 существовал с 1998 до 2014 года, включая в себя Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США и Россию. После начала кризиса и гражданской войны на Украине, участники саммита G8 отказались принимать участие на очередной встрече в Сочи и собрались отдельно от России в Брюсселе, введя против России санкции.

Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго и взяла курс на импортозамещение.

Ранее Лавров заявил, что список «недружественных» стран будет пересматриваться.