В МИДе заявили, что у России нет желания строить козни Чехии

У России никогда не было какого-либо желания строить козни Чехии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину», — объяснил министр иностранных дел.

По словам Сергея Лаврова, нет объяснения подобным версиям, по которым Россия якобы хочет быть в конфронтации с кем-либо.

«Зачем это надо делать? Но маховик запущен», — подчеркнул глава ведомства.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что расследование по инциденту во Врбетице продолжается. По его словам, есть две версии произошедшего. К взрывам могли привести непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. Речь идет о событиях 2014 года.

Ранее МИД России потребовал разъяснений по поводу складов во Врбетице.

В Кремле ознакомились с заявлением президента Чехии о взрывах во Врбетице.