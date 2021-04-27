Лавров допустил в отношениях с США времена хуже холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров допустил наступление периода хуже «холодной войны», если в отношениях с США ничего не изменится, сообщает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что если США не прекратят действовать с позиции суверена и не будут выполнять обязательства, прописанные в Уставе ООН, то есть уважать территориальную целостность, следовать принципу невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства государств, у России и США ничего не получится.

«Ну, если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже», — считает глава МИД.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова «идти на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам». При этом глава ведомства предупредил, что на любые попытки пересечь «красные линии», которые Россия определяет самостоятельно, реакция будет жесткой.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США могли бы вернуться к нормальным отношениям, если бы это зависело исключительно от Москвы.