Госдеп: США хотят открытого диалога с Россией по стратегической стабильности

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты стремятся к налаживанию и поддержке открытого диалога по вопросам стратегической стабильности, сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ. Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы», — заявил Прайс.

Также он отметил, что несмотря на эти стремления, отношения между Россией и Соединенными Штатами останутся проблемными.

«Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными», — дополнил Прайс.

Ранее Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам.