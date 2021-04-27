Лавров рассказал о возможных вариантах встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда будет возможна встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА «Новости».

«Россия изучает предложение о встрече Путина и Байдена, хочет понять все аспекты, воспринята эта идея позитивно», — заявил Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что готов лично встретится со своим американским коллегой, госсекретарем США Энтони Блинкеном, на ближайшей министерской встрече «Арктического совета» в мае.

«Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий – через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить», — заявил российский дипломат.

Он также отметил, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете ближайшее два года, поэтому Лавров обязательно будет участвовать в заседании.

Ранее Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт.