Столтенберг не стал отвечать, вышлет ли НАТО российских дипломатов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать, будет ли альянс высылать российских дипломатов вслед за Прагой. Об этом пишет ТАСС.
«Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России», — сказал он.
Ранее Федеральное министерство иностранных дел Германии выразило поддержку Чешской Республике, которая выслала 18 российских дипломатов из-за якобы причастности российских спецслужб ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.
Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.