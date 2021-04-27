Пушков назвал цель Зеленского на встрече с Путиным

Сенатор Алексей Пушков считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным непосредственно для политического пиара. Об этом парламентарий написал на своем Telegram-канале.

«Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен», — отметил Пушков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что в Кремле всегда приветствуют желание разговаривать.