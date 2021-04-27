Украина объявила российского консула в Одессе нежелательным для пребывания лицом

Министерство иностранных дел Украины объявило консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории украинского государства лицом, он должен покинуть страну до 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что таким образом МИД Украины ответило на решение России объявить персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

«Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины», — говорится в сообщении МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона полностью отвергает утверждения о том, что консул генерального консульства Украины Александр Сосонюк занимался шпионажем в России, отметив, что он не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.

«В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», — подчеркнули в украинском ведомстве.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины и объявил о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России.

В ответ украинский МИД объявил персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве Евгения Черникова. 21 апреля он покинул территорию страны.