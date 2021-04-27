В МИДе Ирана оценили слова Зарифа о России и Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на слова главы внешнеполитического ведомства республики Мохаммада Джавада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке, а также о роли, которую в них сыграл экс-командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, передает РИА «Новости».

Так, представитель МИД заявил, что следует рассматривать речь министра полностью, а не по отдельным высказываниям.

«Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве», — сказал Хатибзаде.

Он также отметил, что Зариф «уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии».