МИД Италии выразил сожаление после высылки военного атташе из России

МИД Италии выразил «глубокое сожаление» в связи с решением российских властей выслать военно-морского атташе, сообщается на сайте правительства страны.

«Мы считаем решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно стало ответом на легитимную меру итальянских властей для защиты собственных интересов», — сказано в заявлении.

В тексте отмечено, что Италия «глубоко сожалеет» о решении России выслать сотрудника атташата в российском посольстве с предупреждением за 24 часа.

Ранее МИД России сообщил о том, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Рима объявила персоной нон грата сотрудника посольства Италии.

До этого из Италии были высланы два российских дипломата, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже. 1 апреля они вылетели в Москву.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии Вальтер Биот и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.