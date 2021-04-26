Сенат Чехии планирует обвинить президента страны в госизмене

Сенат Парламента Чешской республики собирается инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана по причине якобы допущенного им рассекречивания некоторых данных во время телеобращения к согражданам в воскресенье, 25 апреля, что можно классифицировать как измену Родине, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Милоша Выстрчила.

«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты», — заявил Выстрчил.

Председатель Сената Чехии имеет виду специалистов по конституционному праву.

25 апреля Земан в ходе чрезвычайного телевизионного обращения по этому инциденту сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб. При этом он указал, что в отчетах Службы безопасности и информации страны нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице.

Ранее президент Чехии назвал вероятные причины взрывов во Врбетице.