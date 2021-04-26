Эрдоган: Турция расстроена заявлениями Байдена о геноциде армян

Турция считает неправомерными слова президента США Джо Байдена, который признал геноцид армян. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

«Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они расстроили», — сказал Эрдоган.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

Впоследствии председатель турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек выступил за то, чтобы Анкара вернула себе полный военный контроль над авиабазой Инджирлик и отправила американских военнослужащих обратно в Соединенные Штаты.

Кроме того, официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявлял, что Анкара ответит на решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян в начале XX века в Османской империи.