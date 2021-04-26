МИД Италии оценил высылку дипломата из России

В министерстве иностранных дел Италии прокомментировали решение о высылке из России сотрудника военного атташата посольства в Москве.

Там назвали это решение безосновательным и несправедливым, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России сообщил о том, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Рима объявила персоной нон грата сотрудника посольства Италии.

До этого из Италии были высланы два российских дипломата, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже. 1 апреля они вылетели в Москву.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии Вальтер Биот и российский военнослужащий, работающий в посольстве РФ в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.