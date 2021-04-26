МИД Румынии объявил персоной нон грата российского дипломата

Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Об этом сообщается на сайте румынского ведомства.

«Министерство иностранных дел сообщает, что власти Румынии приняли решение объявить персоной нон грата на румынской территории заместителя военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте г-на Алексея Гришаева», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, деятельность и действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Отмечается, что МИД Румынии оповестил о своем решении посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина.

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили четырех сотрудников российских посольств персонами нон грата. Таким образом эти страны поддержали Чехию, которая ранее решила отправить на родину более 50 дипломатов из России. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.