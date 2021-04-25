Сын погибшего во Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах взрыва

Ондржей Гавранек — сын одного из двух погибших во время взрывов на складах боеприпасов во Врбетице — раскритиковал обращение президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что по одной из версий трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на чешское телевидение.

«Из открытых источников ясно, что эта версия — неосторожное обращение — уже, по-моему, исключена», — сказал он.

Ондржей Гавранек намерен выступить с открытым письмом к Земану, так как считает, что халатность его отца Вратислава Гавранека и Людека Петржика, второй жертвы трагедии, не могла стать причиной произошедшего.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее Земан объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов. Подозрение, тем не менее, остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетице должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.