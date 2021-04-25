Выступающая против «Северного потока — 2» партия «зеленых» стала самой популярной в Германии

В Германии партия «зеленых», выступающая против строительства «Северного потока — 2», обогнала по популярности правящую Христианско-демократическую партию (ХДС). Об этом пишет газет Bild, ссылаясь на данные исследовательского института Kantar.

По данным опроса института, «зеленые» получили бы на выборах 28% голосов, тогда как ХДС получил бы 27%. При этом Социал-демократы бы получили только 13% голосов.

Ранее сообщалось, что правление правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах.

Также собщалось, что немецкие «зеленые» определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бэрбок.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.