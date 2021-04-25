Глава британской разведки назвал Россию ослабевающей державой

Руководитель Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) в интервью изданию The Times назвал Россию «объективно ослабевающей державой».

«Россия - объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — считает Мур.

Кроме того, Мур отметил, что для его ведомства и его профессиональной деятельности Россия остается одной из наиболее насущных проблем. Одной из таких стала предполагаемое «вторжение» российской армии на Украину.

Также глава МИ-6 назвал взаимоотношения России и Чехии примером «безрассудного поведения».

«Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины — конечно же, это нас беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину», — заявил Мур, проводя параллели в российско-украинских и российско-чешских отношениях.

Ранее хозяин взорванного в Врбетице склада оружия признался в поставках оружия на Украину.