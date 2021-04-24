Госдеп разрешил посольствам США вывешивать ЛГБТ-флаг вместе с американским

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Госдепартамент США принял решение разрешить посольствам страны вывешивать ЛГБТ-флаг вместе с американским. Об этом сообщает The New York Times.

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