Японцы поблагодарили Путина за новый российский тренд

Читатели японского бизнес-журнала President Online выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за тренд на собак породы акита-ину, который был введен им в РФ. Многие из них считают, что эти животные чувствуют себя комфортнее в другой стране.

Журналист Кэнгро Нагоси в своей статье напомнил, что у российского лидера есть собака по кличке Юмэ (перевод с японского «мечта» — «Газета.Ru»), которая появилась у него еще в 2012 году. Питомца Путину подарил губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ за помощь Москвы в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения.

Японские читатели выразили мнение, что благодаря питомцу президента собаки этой породы стали популярными среди россиян.

«Большие собаки акита-ину не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!» — написал один из пользователей.

Также один из читателей заявил, что в Японии собакам данной породы жарко и тесно. «Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», — поддержали его в комментариях.

Некоторые пользователи также поблагодарили Путина за то, что он держит у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. «Это здорово!» — заявил один из них.