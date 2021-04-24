Спикер парламента Грузии объявил об уходе в отставку

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе рассказал, что уйдет в отставку, передает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что такое решение он принял после успешного завершения переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса при посредничестве Евросоюза.

«С учетом того, что напряженные переговоры, которые длились несколько месяцев, завершены соглашением, считаю, что оставлю должность спикера для надлежащего ведения дальнейших процессов в парламенте», — сказал Талаквадзе.

Как сообщает телеканал, этот пост может занять действующий вице-спикер Кахабер Кучава. Он выразил благодарность Талаквадзе за его работу и правящей партии за доверие.

Кучава отметил, что у политика был очень важный период в качестве спикера парламента. «Недавнее решение показывает, насколько хорошо он видит текущие политические процессы и, что наиболее важно, институт парламента», — добавил он.

Политический кризис в Грузии начался в октябре 2020 года, когда большинство оппозиционных партий отказались от мест в парламенте, заявив о фальсификации выборов.

Ранее стало известно, что в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» заключила договор с рядом оппозиционных сил для завершения шестимесячного политического кризиса в стране. Оппоненты властей согласились прекратить бойкот парламента в обмен на освобождение политзаключенных и шанс на досрочные выборы.