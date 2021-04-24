Экс-посол США на Украине назвал санкции болезненными для России

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РИА «Новости»

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор считает, что новые американские санкции были достаточно болезненными для России. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции в отношении государственного долга — это переход к новому этапу. Он обратил внимание на то, что пока ограничения затронули лишь первичный рынок, но в дальнейшем они могут серьезно отразиться на желании ряда игроков рынка предоставлять деньги в долг России.

Экс-дипломат отметил важность того, что санкции могут в будущем распространиться и на вторичные рынки и президент США Джо Байден «оставил такую возможность».

«Новые санкции, на мой взгляд, достаточно болезненны. Не забывайте, что и санкции, введенные в 2014 году, серьезно усложняют жизнь РФ. Они блокируют инвестиции в важные для России отрасли производства», — сказал Тейлор.

Он также добавил, что не стоит не брать в расчет персональные санкции, и санкции, ограничивающие передвижение, так как они тоже доставляют проблемы, «иначе Россия так активно не боролась бы за их отмену».

По словам бывшего посла, новые санкции создают давление на российское министерство финансов и лично министра.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также приняли решение выслать 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона. 21 апреля российский МИД вручил заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата. В российском ведомстве подчеркнули, что со стороны Москвы последуют новые ответные меры на последние «незаконные» антироссийские санкции Вашингтона.