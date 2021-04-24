Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности в случае чрезвычайной ситуации.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — цитирует его »БелТа».

Лукашенко добавил, что подписав декрет, он определит, кто станет во главе у власти «если вдруг».

17 апреля президент Белоруссии заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего правления.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.