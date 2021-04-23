Захарова вспомнила слова Чапека про дураков из-за высылки дипломатов РФ из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook отреагировала на заявление властей Чехии, которые поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за «поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией», процитировав слова чешского писателя Карела Чапека.

«Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией», — написала Захарова в соцсети.

Она также напомнила, что министр иностранных дел Чехии у себя в Twitter выразил благодарность Латвии, Литве и Эстонии, которые 23 апреля в знак солидарности с Прагой объявили о высылке российских дипломатов.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...» — написала Захарова.

Она указала, что не помнит конец цитаты и призвала найти его «самим».

Цитата, которую привела дипломат, заканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее Чехия призвала своих союзников по Евросоюзу и НАТО проявить солидарность и выдворить российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.