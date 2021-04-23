Санду обвинила молдавский парламент в попытке узурпации власти

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что парламент республики пытался узурпировать власть, в связи с чем она обратилась за помощью к силовым структурам. Ее слова приводит ТАСС.

Она сообщила, что уже попросила Генпрокуратуру «расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти»

По словам главы государства, она также попросила Службу информации и безопасности Молдавии «принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране».

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, так как он не смог дважды утвердить правительство.

Ранее Санду потребовала роспуска парламента и отставки кабмина. В декабре 2020 года в отставку ушел премьер-министр Молдавии Ион Кику. Он покинул свой пост под давлением акций протеста сторонников президента. Оппоненты Санду — партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 мандатов в 101-местном парламенте, оказывала Кику поддержку. Глава государства заблокировала утверждение нового правительства, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором у ее партии «Действие и солидарность» (ПДС) есть всего 15 мест.