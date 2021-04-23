Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия зарубежных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Данный документ ограничит заключение дипломатическими представительствами стран, которые осуществляют недружественные действия, трудовые договоры с физическими лицами на территории РФ. Это следует из первого пункта указа о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

«Установить, что количество физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ», — уточняется во втором пункте.

В следующем, третьем пункте, указано, что договоры, которые заключались до дня вступления в силу указа с физлицами, чье количество превышает определенное властями страны, должны быть прекращены.

Кроме того, Владимир Путин отдал поручение правительству определить список недружественных зарубежных стран, в отношении которых применяются вышеназванные меры.

Еще поставлена задача по определению количества физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с пятницы, 23 апреля.

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