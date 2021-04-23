Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства в городе Рамбуйе сотрудницы полиции сообщил, что страна будет неотступно противостоять терроризму. Об этом говорится в публикации главы государства в Twitter-профиле.

«В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся», — следует из твита Макрона.

По словам президента, вся Франция в настоящий момент скорбит вместе с семьей погибшей сотрудницы, коллегами.

Инцидент случился в комиссариате полиции в коммуне Рамбуйе в пятницу, 23 апреля. Работница полиции была серьезно ранена и умерла. Нападавшего нейтрализовали полицейские. При задержании он получил ранения, из-за которых впоследствии скончался.

На место происшествия направился глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Установлено, что напавший имел гражданство Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс назвал нападение на полицейскую терактом. Он также напомнил о теракте в городе Манявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое было совершено осенью 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.